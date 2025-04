Dal prato dello stadio Tardini, Kristjan Asllani, titolare quest’oggi come regista, arriva in postazione DAZN per la consueta presentazione del match. Queste le sue parole:

Come arrivate oggi al Tardini?

“Dobbiamo stare bene. Abbiamo tante assenze ma ce l’hanno tutte le squadre. Veniamo qui a Parma con la voglia di vincere. Sappiamo che mancano poche partite e vogliamo portare a casa il campionato. Non pensiamo a niente, solo a vincere”.

Tu e Calhanoglu potete coesistere? E come ti trovi con lui?

“Facile giocare con gente come lui al mio fianco. Abbiamo provato delle cose e le vedrete in campo. Sarà la prima volta insieme, questo è vero, ma sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. C’è bisogno di tutti in diversi ruoli, l’importante è prenderci questi tre punti”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!