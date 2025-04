Da Appiano Gentile, dove è in corso l'allenamento della vigilia dell'Inter in previsione della trasferta di Parma, arrivano le prime indicazioni di lavoro di Simone Inzaghi. Che, secondo Sky Sport, starebbe pensando all'ipotesi di schierare sulla corsia di destra Carlos Augusto; a centrocampo non è da escludere la possibilità di vedere Hakan Calhanoglu mezzala per completare il trio con Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. In quel caso, l'escluso sarebbe Davide Frattesi, con Nicolò Barella sicuro assente per squalifica. In attacco, potrebbe rivedersi la coppia Thuram-Lautaro Martinez, visto che quest'ultimo è completamente ristabilito dopo l'infortunio.

