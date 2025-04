Massimiliano Mirabelli, interpellato da Radio FirenzeViola, ha parlato del momento del Milan, facendo anche un riferimento diretto all'Inter per quanto concerne il valore delle due rose. Il Milan è secondo solo all'Inter come organico? "Assolutamente sì. Guardiamo il Napoli: gli azzurri si stanno giocando lo scudetto con un organico inferiore al Milan. Lì però la differenza la fa Antonio Conte. Il Milan è una squadra che corre un grande rischio: ovvero quello di vedere tutto nero quando non arrivano i risultati. La base dei rossoneri è davvero importante e sono certo che con il giusto condottiero l'anno prossimo potrà dare del filo da torcere nella lotta scudetto, al netto delle critiche attuali", ha concluso.