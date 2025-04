La UEFA ha reso noti gli orari di conferenze stampa e allenamenti della vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, in programma martedì all'Allianz Arena. I nerazzurri andranno in campo alle 12 ad Appiano Gentile (primi 15 minuti aperti ai media, come di consueto), mentre Simone Inzaghi, accompagnato da un calciatore, parlerà alle ore 19, con walkaround previsto per le 18.50.

Per quel che riguarda il Bayern, la rifinitura è in programma per lunedì 7 aprile alle 14; alle 16, conferenza stampa del tecnico Vincent Kompany.

