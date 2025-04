Mentre a Milano e in altre città italiane si discute molto e si vedono pochi fatti sulla realizzazione di nuovi stadi per il calcio, il futuro dell'impiantistica sprotiva prende sempre più la direzione delle strutture polifunzionali. Questo quanto emerge dall’analisi dell’agenzia di rappresentanza degli sportivi Klutch Sports Group, che prevede 100 miliardi di investimenti entro il 2040 destinati ad impianti pensati per ospitare diversi eventi e discipline sportive in un’unica cornice. Esempio lampante il nuovo Santiago Bernabeu, progettato per ospitare, oltre al calcio, anche sport come tennis e pallacanestro.

Caryn Rosoff, vicepresidente senior per lo sport e il brand di Klutch, ritiene fondamentale che a guidare questa transizione ci siano figure in grado di mettere in campo competenze specializzate. "Quando vengono investite somme ingenti di denaro in questi spazi – ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Boardroom – c’è il forte bisogno che esperti e leader di settore forniscano aiuto nella gestione per massimizzare i ricavi".