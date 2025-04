"Da una parte, un rettilineo (sulla carta), di nome Parma. Dall’altra, una curva (sempre sulla carta) pericolosa, chiamata Bologna". L'uno contro uno tra Inter e Napoli è un big match costante e perenne che si gioca anche e soprattutto a distanza. Questa è comunque "la metafora motoristica" di cui si serve il Corriere dello Sport "per descrivere cosa attende Inter e Napoli in questa giornata": i nerazzurri, in campo oggi pomeriggio contro il Parma di Chivu, in piena lotta per non retrocedere, e i partenopei in campo lunedì sera per sfidare la formazione di Vincenzo Italiano, in piena corsa Champions.

L'obiettivo della squadra di Inzaghi è sbancare il Tardini e indirizzare con un momentaneo + 6 dal Napoli, in vista della Champions con il Bayern ed ecco perché provare ad allungare "ora, più che mai, con ancora altri 7 turni da disputare, diventa importantissimo". Discorso che, per scaramanzia o semplicemente raziocinio di chi non fa calcoli preventivi, è meglio rimandare a questa sera alle 21, quando capiremo se i numeri, a favore dei campioni d'Italia hanno avuto ragione o meno.