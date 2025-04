Martedì andrà in scena praticamente il suo derby del cuore. E Karl-Heinz Rummenigge, intervistato dai canali ufficiali del Bayern Monaco in vista della sfida contro l'Inter valida per i quarti di finale di Champions League, non nasconde che avrebbe preferito vedere la sfida tra le due squadre che hanno rappresentato il grosso del suo passato calcistico il prossimo 31 maggio: "Personalmente, sarebbe stata la finale ideale perché sono vicino a entrambi i club. Mi dispiace che uno dei due debba uscire alla fine". Fino ad allora, tuttavia, entrambe le squadre daranno battaglia, ritiene il 69enne: "Saranno due partite difficili, non ha senso girarci intorno. Sono entrambe squadre di altissimo livello. Nessuno deve pensare che siamo i favoriti. Perché non lo siamo", avverte il dirigente del Bayern, che poi aggiunge: "Non è una coincidenza che l'Inter abbia giocato contro il Manchester City nella finale di Champions League due stagioni fa, e il City è andato vicinissimo alla sconfitta. Il Bayern dovrà vivere due giornate al top, qui a Monaco e poi una settimana dopo nella gara di ritorno a Milano, per raggiungere il grande obiettivo delle semifinali".

Kalle nutre grande rispetto soprattutto per la retroguardia italiana: "L'Inter ha una grande difesa, la sua difesa merita un uno più (l'equivalente tedesco del voto 10 in Italia, ndr)". Ciononostante, Rummenigge è convinto che il Bayern possa superare anche questo baluardo. "Si può sfondare qualsiasi difesa se la prestazione è giusta", dice Rummenigge, ricordando la forte prestazione del Bayern negli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen: "Dobbiamo semplicemente provare a giocare allo stesso livello di come abbiamo fatto nelle due partite. Allora avremo una possibilità". Rummenigge ricorda però che i erazzurri sanno fare di più che limitarsi a difendere. Anche l'attacco è di prim'ordine, con l'argentino campione del mondo Lautaro Martínez e l'attaccante storico della Bundesliga Marcus Thuram. Anche se la squadra di Monaco ha dei vantaggi a centrocampo, dove "siamo un po' più dominanti. Dobbiamo cercare di ottenere un risultato decente nella gara di andata, perché a Milano, a San Siro, la pentola sarà bollente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!