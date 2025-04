Federico Dimarco è uno dei giocatori più importanti e decisivi dell'Inter. L'ultima testimonianza è arrivata lo scorso weekend quando, al rientro dall'infortunio, è risultato fondamentale con due assist al bacio per battere l'Udinese. Finora il laterale nerazzurro ha realizzato quattro gol in questo campionato e uno score migliore è arrivato solo in due occasioni: nel 2023/24 (con l’Inter) e nel 2020/21 (con l’Hellas Verona), in entrambi casi con cinque gol.

Dimarco conta inoltre sei assist all'attivo in stagione: è al suo massimo in carriera in Serie A.