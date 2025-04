Intervistato sul momento buio del Milan, Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport propone come esempio virtuoso anche l'Inter.

Nel Milan in panchina arriverà un allenatore di casa nostra e l’italianità potrà crescere anche in rosa. È la mossa giusta?

"Guardate la classifica di Serie A. Chi comanda? L’Inter, che ha un blocco solidissimo di italiani, da Bastoni a Barella, da Acerbi a Dimarco. Chi insegue? Il Napoli, che ha un altro blocco italiano fortissimo con Di Lorenzo, Meret, Politano, Raspadori. Gli allenatori che si giocano lo scudetto sono Inzaghi e Conte: non è un caso, più chiaro di così...".

L’italianità aiuta a vincere, anche nel 2025?

"Assolutamente sì. Lo spirito di appartenenza, la mentalità, l’importanza di lottare e di vincere il campionato, sono tutti valori che i giocatori italiani sentono in maniera particolare, diversa. Più forte. Allo stesso modo funziona per un tecnico. E le due cose ovviamente si contaminano a vicenda: il senso di appartenenza circola, dall’allenatore ai giocatori e così via".

Oggi l’Inter insegue il Triplete ed è l’unica italiana in corsa per la Champions: il blocco azzurro è una chiave anche per fare strada nelle coppe?

"Giocare per l’Inter, il Milan, la Juventus in Europa, da italiani, significa tantissimo: per prima cosa, difendere anche i colori del proprio Paese a livello internazionale".