Novità di formazione importante per l'Inter in vista del match contro il Parma, fissato in calendario per oggi alle ore 18 al Tardini. L'ultimo aggiornamento degno di nota riguarda il centrocampo, dove Kristjan Asllani viaggia spedito verso una maglia da titolare in cabina di regia... ma non al posto di Hakan Calhanoglu.

Stando alle ultime informazioni raccolte dai colleghi di Sky Sport, infatti, l'albanese giocherà da play davanti alla difesa e sarà affiancato dal numero 20 nerazzurro e da Henrikh Mkhitaryan, che agiranno invece da mezzali. Ad andare in panchina sarebbe dunque Davide Frattesi, considerando che Nicolò Barella è squalificato e che Piotr Zielinski è fermo per l'infortunio al polpaccio.

Inter verso Parma con Asllani regista e Calhanoglu e Mkhitaryan mezzali. Si va verso questa soluzione. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 5, 2025

