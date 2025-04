Una vittoria in rimonta, per la Roma Under 20 di Gianluca Falsini, che viene spaventata dal Torino abile a portarsi in vantaggio in casa dei giallorossi grazie al gol di Perciun, ma poi riesce a portare a casa la vittoria grazie al calcio di rigore trasformato da Graziani nel recupero del primo tempo e al gol del definitivo 2-1 di Seck al 58esimo. Con questa vittoria, i giallorossi restano primi in classifica portandosi momentaneamente a +4 sull'Inter, che giocherà domani alle 11:00 contro la Lazio.