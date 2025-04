L'Inter fa tappa al Tardini per sfidare il Parma e secondo i bookmaker sono i nerazzurri ad essere i favoriti per la conquista dei tre punti. Il successo della squadra di Inzaghi, come riportato da Agipronews, vale 1,48 su William Hill, contro il 6,20 del segno '1'. Il pareggio, invece, è dato a 4,50. L'Over è fissato a 1,63 su Better, mentre l'Under è proposto a 2,15.

Il ritorno a disposizione di Lautaro Martinez accende anche le quote sui possibili marcatori: un gol dell'argentino è proposto a 2, quello del suo compagno di reparto Marcus Thuram a 2,25. Tra gli altri interisti spiccano Davide Frattesi (a 3,50) e Federico Dimarco (a 5), mentre tra i gialloblu sono in lavagna le reti di Mateo Pellegrino (a 4,50), Pontus Almqvist (a 5) e Dennis Man (anche lui a 5).