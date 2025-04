Anche il Corriere dello Sport conferma il recupero totale di Lautaro: da valutare il suo impiego domani al Tardini, per una sorta di tagliando in vista del Bayern. Per quanto riguarda invece Dumfries, i segnali che arrivano da Rotterdam dove sta facendo terapie parlano di un recupero più lento del previsto e parallelamente vedono crollare le possibilità che l’ex PSV possa giocare almeno il ritorno di Champions col Bayern a San Siro il 16 aprile.

Resta la necessità di gestire le forze in questo tour-de-force. E allora Inzaghi, a destra, potrebbe dare fiato a Darmian lanciando dall'inizio Zalewski. Per il resto - secondo il quotidiano romano - Thuram-Arnautovic dovrebbe essere la coppia d'attacco titolare, mentre a sinistra Dimarco si candida per tornare in campo dal 1' dopo il forfait nel derby di coppa. Calhanoglu confermato in regia.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.