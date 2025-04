Quando torna Denzel Dumfries? Se lo domandano tutti i tifosi interisti e se lo domanda anche Inzaghi. Inizialmente la diagnosi parlava di uno stop tutto sommato contenuto dopo il problema di Bergamo, con l'obiettivo di rientrare a Monaco di Baviera. Le cose, invece, non andranno così e la Gazzetta dello Sport ora fissa il rientro dell'esterno nerazzurro per Inter-Roma di fine mese. Dunque, niente doppia sfida ai bavaresi e out pure per il derby di ritorno in coppa.

Peraltro, Dumfries ha chiesto e ottenuto di curarsi nei Paesi Bassi, ma ora il club spinge per riaverlo a Milano entro il fine settimana. Secondo quanto riferisce la rosea, infatti, l'ex PSV non seguendo un percorso di recupero concertato con l’Inter, ma ha deciso di farsi seguire nella riabilitazione dal guaio muscolare al bicipite femorale da un fisioterapista di sua fiducia, che non fa neppure riferimento alla nazionale neerlandese. "Di fatto, l’Inter è rimasta spettatrice di questa fase e lo è tuttora, almeno fino a quando non rivedrà personalmente il giocatore ad Appiano - si legge -. Nel frattempo, qualcosa è successo. I tempi del rientro si sono allungati rispetto alle previsioni iniziali e anche rispetto al primo aggiornamento delle stesse".

Le ultime notizie non sono confortanti: serviranno almeno altri 20 giorni. Come spiega il giornale, ora l’Inter aspetta il giocatore per capire meglio la situazione.