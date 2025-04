Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Inter, Youri Djorkaeff ha parlato della stagione di Serie A in corso, rispondendo sulla sua Beneamata, oggi pomeriggio ospite a Parma. "Un campionato molto combattuto, con le squadre al vertice ancora molto vicine. L’Inter non ha mai mollato dimostrando di avere un carattere forte che le ha permesso di ribaltare situazioni difficili in stagione. E il fatto che siano ancora in lizza in tre competizioni indica che il gruppo è sano. Hanno la possibilità di andare lontano su tutti i fronti" ha detto l'ex campione del Mondo e d'Europa con la Francia.

L’Inter è pure l’unica italiana in Champions.

"Due anni fa erano in finale e ciò dimostra che l’Inter fa parte dell’élite europea, e che può ambire ogni anno al titolo. Secondo me, può tornare in finale".

Anche perché Thuram si è confermato.

"Non è mai facile dopo aver fatto bene il primo anno, dove magari hai più libertà. Ma non sono sorpreso. Thuram ormai ha capito il ruolo di punta vera. E questa è la cosa più importante nella sua crescita. Fa bene all’Inter, ma adesso deve confermarsi in nazionale. Penso gli manchi poco per capire che può diventare la vera punta anche della Francia".

In Seria A, l’Inter di Thuram deve fare i conti con il Napoli di Conte: come la vede?

"Un duello appassionante tra squadre forti. Conte ha trasmesso personalità e carattere ai giocatori. La fine del campionato sarà ancora più eccitante".

Quest’anno sarà una stagione molto lunga che si chiuderà con il Mondiale dei club.

"È una competizione che non va vista come quella di fine stagione, ma come quella che culmina l’annata. Se fossi ancora giocatore, sarebbe il torneo che vorrei giocare a tutti i costi e, ovviamente, vincere. Si affrontano tanti avversari diversi negli Usa dove il calcio sta appassionando milioni di tifosi. C’è molto fervore anche in vista della Coppa del Mondo. E questo è un altro aspetto importante, perché il torneo offrirà visibilità a tutte le squadre".

Quindi tiferà Inter?

"In realtà, la finale ideale per me è Inter-Psg, le due squadre dove ho giocato cui sono più affezionato. Così sarò contento comunque vada".

