L'Inter fa sul serio per Luis Henrique, ala brasiliana classe 2001 in forza all'Olympique Marsiglia. Prendendo spunto dalla notizia della presenza ieri sera a San Siro di Mehdi Benatia, ds dell'OM, Gianluca Di Marzio ha rivelato che il club nerazzurro sta giocando d'anticipo perché è da tre settimane che sta lavorando su questo possibile affare con i francesi, che valutano il cartellino del giocatore 30-35 milioni di euro. Troppi per la società milanese che ritiene più congrua la cifra di 22-25 milioni di euro. La forbice economica, comunque, non spaventa i dirigenti di Viale della Liberazione che, sempre stando alle informazioni del giornalista di Sky Sport, presto formuleranno una proposta d'ingaggio al ragazzo con l'intenzione di metterlo a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club. Da battere, inoltre, c'è anche la concorrenza del Bayern Monaco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!