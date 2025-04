Mentre gli interisti pregustano il ritorno del capitano che oggi a Parma tornerà titolare al fianco di Thuram, Inzaghi ha già in mente le mosse preventive in vista di Monaco. Il ritorno in campo di Lautaro è importante ma la prevenzione dei rischi di più e l'attaccante argentino è già candidato alla sostituzione nella ripresa, quando a sostituirlo sarà uno tra Arnautovic e Correa. Intanto, Tuttosport ricorda che, nella giornata ieri l'olandese Denzel Dumfries è tornato ad Appiano Gentile e in serata ha parlato dell'infortunio che, come ha ammesso lo stesso 2 di Inzaghi, sembra essere più complesso del previsto (LEGGI QUI).

L'esterno si sottoporrà alla fine della settimana prossima agli esami strumentali per capire l'evoluzione del problema alla coscia destra rimediato lo scorso 16 marzo nel match contro l'Atalanta. "La sensazione rimane negativa e difficilmente tornerà a disposizione prima di fine mese" chiosa poco ottimisticamente il quotidiano torinese.

