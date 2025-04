Non sta mantenendo i ritmi realizzativi dei mesi precedenti Sebastiano Esposito, che in campionato manca l'appuntamento con il gol dalla sfida giocata dall'Empoli proprio contro l'Inter lo scorso 19 gennaio. Il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa, alla vigilia dello scontro salvezza col Cagliari, manda suggerimenti al proprio attaccante: "A lui piace toccare molti palloni, poi lo porta a volte a essere fuori zona. Questo è un aspetto che deve migliorare, ha le caratteristiche per legare ma deve ragionare sul fatto che è un attaccante. Quando la palla sta andando in verticalizzazione deve andare dentro, le qualità ce le ha e deve quindi essere più cattivo"