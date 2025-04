Il Torino punta Francesco Pio Esposito. Ipotesi già caldeggiata nelle scorse puntate che oggi, secondo l'edizione di Tuttosport, è diventata una vera e propria intenzione. Il quotidiano piemontese parla di interesse concreto del club granata per il gioiellino di casa Inter oggi in prestito allo Spezia. Davide Vagnati, Responsabile dell'Area Tecnica del club di Cairo, si è già mosso ufficiosamente per aprire un canale con i nerazzurri e il club granata "è al momento la squadra più attiva e presente tra gli scenari che si snoderanno attorno" al giovane classe 2005.

L'idea Pio Esposito "si sposa in tutto e per tutto con la filosofia cairota, giacché Vagnati si è iscritto alla corsa appoggiando sul tavolo dell’Inter una richiesta in prestito con diritto di riscatto" - si legge su TS che poi ricorda le intenzioni del club meneghino: "Che l’Inter non voglia venderlo (né ha bisogno di farlo per un’urgenza di liquidità) è riconosciuto", ma Vagnati immaginando la partenza di Sanabria, le incertezze che riguardano Zapata e l'unico punto fermo di cui dispone il Torino davanti, ovvero Che Adams, l'idea di "ingaggiare un giovane centravanti dalle indubbie qualità (e da inserire gradualmente al suo primo anno di A) appare una soluzione intelligente, logica". Il problema però è l’aspetto contrattuale e patrimoniale: "acquistare Esposito è pressoché impossibile (l’Inter è già stata categorica) e in ogni caso si dovrebbe parlare di cifre astronomiche per le canoniche scelte cairote (una ventina di milioni almeno)".

Tenendo conto della situazione sopra descritta, Vagnati ha avanzato non a caso "una richiesta di prestito con diritto. L’Inter non ha affatto chiuso alla possibilità di prestare Esposito al Torino, ma per ora si è detta non intenzionata a concedere il diritto di riscatto: si tratterebbe di un prestito puro. Il nodo del contendere sarà questo, nelle prossime trattative".

