Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è protagonista di un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso della quale tocca anche la questione legata ai lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi: "L’impianto è di proprietà del Comune, lavoreremo insieme per dare una mano e fare in modo che si finisca il prima possibile per il bene della Fiorentina, avere uno stadio a mezzo servizio non serve".

Commisso esprime al tempo stesso un rammarico: "Avremmo potuto avere un impianto bello e moderno senza buttare tutto giù, dispiace che non me lo abbiano fatto fare. Ha ragione Beppe Marotta, in Italia si sono costruiti finora solo due stadi nuovi al contrario di quanto accaduto negli altri paesi europei".