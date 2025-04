Mentre Simone Inzaghi tentava di 'rassegnarsi' alla lontananza dalla squadra, lontananza che peraltro sarà giusto di qualche settore ma che lo costringerà a restare calmo e non dimenarsi su e giù per l'area tecnica, una certezza ha mosso l'allenamento della vigilia: al Tardini nessun rischio. Non a caso l'undici ipotizzato tiene in conto l'utilizzo degli alfieri migliori. Almeno secondo le possibilità

"Nelle prove della vigilia, prima di spostarsi dopo pranzo a Parma - si legge sulla Gazzetta dello Sport nell'ipotesi di undici da schierare contro la squadra di Chivu -, Simone Inzaghi ha cercato soluzioni future sulla fascia destra: non potrà giocare sempre Darmian al posto di Dumfries, per questo è stato provato anche Carlos Augusto (idea per le prossime sfide, ma non per oggi). Il dubbio contro l’ex tripletista Chivu però, sta tutto nel ruolo di regista: Asllani, squalificato in coppa, o Calha, che dovrà ripartire dall’inizio in Baviera? La decisione solo stamattina".