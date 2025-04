Andrea Bagnoli, operatore di mercato noto conoscitore del calcio sudamericano, ha presentato ai microfoni di Sportitalia.com il brasiliano dell'Olympique Marsiglia Luis Henrique, nuovo obiettivo caldo dell'Inter: "Nasce come esterno offensivo di attacco, classico brasiliano dotato di esplosività e buon dribbling, molto rapido e bravo tecnicamente. Con gli anni si è adattato all’Europa diventando più completo come giocatore. Se è adatto all'Inter? Sarebbe un esterno atipico, ad oggi gioca largo nei 4 del 3-4-2-1 di Roberto De Zerbi, che lo sta lavorando molto nelle due fasi. Ha fatto un grande salto, diventando più duttile e più completo in attacco e in difesa. Con le qualità che ha può giocare nell’Inter di Simone Inzaghi".

Nel 3-5-2 di Inzaghi, in quale ruolo potrebbe rendere?

“Secondo me giocherebbe nei 5 di centrocampo come esterno, può essere adattato come seconda punta ma lo vedrei in quel caso più fuori dalla sua natura. Credo che ad oggi, per intensità e motore renda meglio come esterno di centrocampo”.

Vede fattibile il suo approdo all’Inter?

“Lavorando molto con il Sudamerica mi era arrivata la voce già da qualche settimana, ad oggi è difficile dare un esito della trattativa. Credo che l’Inter lavori concretamente su pochi nomi, quindi probabilmente l’interesse è forte. C’è da valutare la fattibilità dell’operazione anche per i costi. Credo comunque che possa essere un’operazione fattibile”.

