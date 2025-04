Il Consiglio disciplinare del calcio turco ha ufficializzato le sanzioni per la rissa scoppiata nel corso della sifda di Coppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahçe, che ha visto protagonista anche José Mourinho che ha afferrato per il naso il tecnico rivale Okan Buruk: nel complesso sono stati puniti otto tesserati, due del Galatasaray e ben sei del Fenerbahçe tra cui lo stesso Mourinho che dovrà scontare tre giornate di squalifica ma non in campionato. Ben quattro i turni di stop per il suo assistente Salvatore Foti.

Secondo quanto riportato dal portale Ekran Haber, il club gialloblu ha già annunciato ricorso al collegio arbitrale, contestando la durezza delle misure adottate dall'organo decisionale.