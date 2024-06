Protagonista assoluto con la doppietta che ha affondato il Perù, Lautaro Martinez - votato uomo della partita - ha parlato a TyC Sports dopo il successo dell'Argentina. "Sono felice perché ho segnato finora in tutte le partite di coppa e perché ho aiutato la squadra, che poi è ciò che conta davvero - ha detto il Toro nerazzurro -. Sto bene, come avevo già detto dopo il Cile. Ho fatto una grande stagione con l'Inter e mi sentivo bene, pronto per cancellare quanto no avevo potuto fare al Mondiale. Ora sto dimostrando il mio stato di forma e devo continuare così. Mi godo ogni allenamento e ogni istante con questa maglia".

Su Messi e l'obiettivo finale. "Sappiamo cosa significhi Lionel per tutti noi e per me. Lui è il nostro capitano, ha sofferto molto per il fatto di non poterci essere contro il Perù, ma speriamo di riaverlo il prima possibile. Vittoria finale? Ci sono tante squadre forti: l'Uruguay, il Brasile, la Colombia... Noi dobbiamo continuare su questa strada".