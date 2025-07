Prima di tornare in Italia per iniziare la preparazione con l'Inter in vista della prossima stagione, Lautaro Martinez ha svolto alcune sedute di allenamento presso le strutture del Deportivo San Francisco di Bahía Blanca, la squadra dove ha giocato suo padre, che ricopre il ruolo di presidente, e dove milita il fratello. Ai microfoni del quotidiano Olé, il Toro spiega cosa significa questa società per la sua famiglia: "Famiglia è la parola più importante che questo club incarna. Mio padre si è ritirato qui e lo abbiamo vissuto in prima persona. Oggi mio padre è presidente, mio fratello gioca qui e mia madre lavora nel club. La famiglia è presente e oggi vive per il San Francisco".

Lautaro conferma che il legame con il Deportivo è molto saldo: "Abbiamo sempre lavorato sodo; è un club costruito dai suoi tifosi, dove si vive come in una famiglia. Ecco perché mi piace venire qui e passare del tempo. L'ultima volta che il club era in vacanza, ero qui anch'io e ho potuto visitarlo con mio padre". il centravanti ha dichiarato di cercare di sfruttare il tempo trascorso nella sua città natale per continuare ad allenarsi e muoversi, in vista di un'altra stagione impegnativa con i nerazzurri. Ha sottolineato il calore con cui i giovani della squadra lo hanno accolto e ha ricordato: "Si tratta di far divertire i ragazzi, e anche me, ridendo e tornando ai primi tempi. Ero molto felice quando ho iniziato a giocare a calcio e quando ho militato in un campionato dilettantistico". In conclusione, il capitano manda un messaggio a tutta la squadra: "Ovviamente tutti possono attraversare momenti difficili, ma bisogna uscirne più forti che mai. Quindi vi auguro il meglio e vi ringrazio per avermi accolto in questo modo, e spero che i ragazzi si siano divertiti".