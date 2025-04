Dopo il triplice fischio del quarto di finale d'andata di Champions League appena andato in scena all'Allianz Arena, Lautaro Martinez si sofferma davanti alle telecamere di Sky Sport per un'analisi sulla pesantissima vittoria dell'Inter contro il Bayern. Il capitano nerazzurro parte dal suo gol che ha sbloccato il risultato: "Ho vinto un contrasto a metà campo, poi ho visto lo spazio e Marcus (Thuram, ndr) mi ha lasciato una grande palla. Volevo calciare di sinistro, ma c'era tanta gente davanti e ho optato per cambiare piede. È stato un bel gol, è servito per essere in vantaggio".

Quanto è pesante questo risultato?

"Tantissimo, è una vittoria che arriva dopo il pareggio di Parma: dovevamo dimostrare. Abbiamo parlato tantissimo, a Parma non abbiamo fatto una grande gara e lo sappiamo. Se vogliamo vincere dobbiamo lasciare indietro Parma e prendere la partita di oggi che è una partita completa sotto tutti gli aspetti: carattere, personalità e qualità, abbiamo fatto bene la fase di possesso contro una grandissima squadra che ha giocatori forti. Sono contento, ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato in un grande stadio e contro una grande squadra di valere tanto e di meritare di indossare questa maglia".

Che partita servirà tra una settimana?

"La stessa. Oggi abbiamo tolto tanto possesso al primo tempo e loro hanno sofferto. Ora pensiamo al campionato e poi alla Champions, ma dobbiamo recuperare velocemente perché abbiamo tante partite".

