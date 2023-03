La UEFA ha pubblicato ufficialmente il suo Financial Report per la stagione 2021/22. All'interno del documento viene reso ufficiale l'ammontare dei premi distribuiti al termine delle competizioni europee per club: Champions League, Europa League e Conference League. La Champions della scorsa stagione ha visto tra le protagoniste le italiane Juventus e Inter – eliminate agli ottavi di finale della competizione – oltre a Milan e Atalanta, che non sono invece riuscite a superare la fase a gironi. I rossoneri sono arrivati addirittura quarti, mentre i bergamaschi sono riusciti a scendere in Europa League grazie al terzo posto nel girone.