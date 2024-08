Così come convenuto per i manager di Oaktree entrati nel Consiglio d'Amministrazione, anche per il neo presidente dell'Inter Beppe Marotta non sono previsti compensi aggiuntivi per il nuovo incarico assunto nelle scorse settimane. Lo ha deciso il CdA del club nerazzurro andato in scena lo scorso 4 giugno, quando il dirigente è stato nominato numero uno della società in seguito al subentro del fondo Oaktree come nuovo proprietario. Come si legge nei documenti che Calcio e Finanza ha consultato, infatti, lo scorso 4 giugno nel corso del CdA è arrivata la proposta di nominare Marotta nuovo presidente, una carica che tuttavia "non comporta di per sé l’attribuzione di alcuna delega gestoria". Inoltre, "il Consigliere Katherine Margaret Ralph propone che al Presidente non spetti alcun emolumento per tale carica".

Per Marotta è stato quindi confermato il compenso che aveva come amministratore delegato e che era stato confermato dopo l’ultimo rinnovo di contratto fino al 2027. Anche la scelta di non attribuire alcun compenso al presidente è una conferma di quanto già visto nel recente passato, visto che né Erick Thohir né Steven Zhang avevano ricevuto stipendi per il ruolo di presidente.

