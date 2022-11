L'inglese usato per la scrittura della missiva ha però scatenato il sarcasmo della nota imprenditrice locale Rebecca Enonchong, che su Twitter chiede ironicamente alla FeCaFoot se qualcuno si sia preoccupato di rileggere la lettera, essendo piena di errori di grammatica e ortografici.

Hey @FecafootOfficie. Didn't you have anyone that could proofread this letter to @Inter on Onana? It's full of spelling and grammatical errors!

‍️‍️ pic.twitter.com/gZWXK8zROP