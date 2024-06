Mentre Inter e Milan restano in attesa della presentazione dello studio di fattibilità di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala sta prende in considerazione piste alternative per lo storico impianto nel caso in cui i due club dovessero scegliere altre strada.

L'ultima idea di Sala - riporta il settimanale Sette de Il Corriere della Sera - è di "vendere San Siro a Vasco o ai promoter se le due società di calcio non lo vogliono". Le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo sono arrivate durante un incontro al Corriere per la consegna della Pergamena della Città di Milano al noto cantante italiano, protagonista di diversi concerti nelle ultime settimane.

