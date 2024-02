Giovanni Fabbian si sta mettendo sempre più in luce nel Bologna, come testimoniato dall'ultima rete che ha avviato la pazza rimonta rossoblu nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. L'ex centrocampista dell'Inter (che ha mantenuto la recompra sul promettente classe 2003) è apprezzato anche dal tecnico Thiago Motta, che oggi in conferenza stampa ha speso parole al miele per il suo gioiello: "Dove è migliorato? Moltissimo nel palleggio e nella fase difensiva, ma anche nel capire gli spazi da occupare. È migliorato per come mettere in difficoltà glu avversari, giocando tra le linee. Ha una forza enorme, con questi inserimenti e va in profondità e lo fa molto bene. È molto più completo, per questo sta partecipando molto di più", le parole del tecnico degli emiliani.

