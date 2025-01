Tra gli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione c'è anche Nico Paz, gioiello del Como su cui però il Real Madrid vanta un diritto di recompra. Per decifrare il futuro del fantasista argentino ci sarà tempo, ma intanto Javier Zanetti inizia (forse) a muovere i primi passi: gli indizi arrivano direttamente da una storia pubblicata su Instagram che vede il vice presidente nerazzurro in compagnia di Pablo Paz, padre del gioiello classe 2004.

Pupi appare in posa, particolarmente sorridente, insieme al papà di Nico e ad altri due connazionali che hanno indossato la maglia dell'Inter in passato, ovvero Walter Samuel e Nicolas Burdisso.

