Giuseppe Pecoraro, ex procuratore della FIGC e prefetto, come raccolto da areanapoli.it, ha parlato a Radio Marte tornando anche sull'ormai famigerato audio mai verificato tra arbitro e VAR durante quell'Inter-Juve del 2018. "Non torno su quelle polemiche, ma con l’AIA sezione della FIGC e non autonoma, quegli audio tra Orsato e l’addetto al VAR probabilmente ci sarebbero stati, perché ci sarebbe stata un’attività diversa di controllo da parte della FIGC - ha spiegato in riferimento all'ultimo scandalo che ha coinvolto il comparto degli arbitri italiani -. Gli audio non sarebbero spariti? Certo, appunto. In quel caso la presidenza della FIGC penso, e mi auguro, non avrebbe fatto passare questa cosa".