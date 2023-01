Dice addio al calcio giocato Joao Miranda, ex difensore interista dal 2015 al 2019 con all'attivo 109 presenze e una lunga carriera alle spalle anche con l'Atletico Madrid, il San Paolo e la nazionale brasiliana con cui ha vinto una Coppa America. "Il momento è arrivato. A tutti coloro che hanno tifato per me, i miei ringraziamenti più speciali. Grazie mille, calcio!", ha scritto su Twitter il classe '84.