L'autonomia dello sport, un principio sacro e inviolabile, sta per essere messo in discussione da un emendamento proposto da Andrea Abodi, ministro dello Sport, il cui obiettivo è far controllare i conti delle società di calcio da un’agenzia governativa che andrebbe a sostituirsi alla Covisoc, vale a dire la Commissione di vigilanza istituita presso la Figc. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera nella sua edizione online, l’emendamento, ancora da votare, prevede che la Presidenza del Consiglio nomini un’autorità, diretta da tre figure e composta in totale da una trentina di controllori, per un costo di 2,5 milioni di euro che dovranno pagare le società stesse.

Intanto, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha convocato per lunedì prossimo una riunione straordinaria dei presidenti delle componenti (Lega di A, B, Lega Pro, Allenatori, Giocatori e Arbitri), propedeutica al Consiglio federale di settimana prossima, all'interno della quale le parti discuteranno dei problemi che potrebbero crearsi nei rapporti con Uefa e Fifa nell'eventualità di un'ingerenza del Governo italiano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!