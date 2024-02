Thomas Zilliacus ha interrotto il tentativo d'acquisto dell'Inter. La notizia arriva direttamente da una nota emessa dagli avvocati di XXI Century Capital, la società di investimento appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile FutureWorks.

Nella nota si annuncia che "la società ha interrotto il processo per provare ad acquistare l'Inter mentre Thomas Zilliacus punterà a ripulire il suo nome dalle false e malevole accuse che negli ultimi giorni sono emerse da fonti di Singapore". Da un anno, si legge ancora, Zilliacus stava lavorando alla costruzione di un consorzio che potesse rendere l'Inter la migliore squadra di calcio al mondo, tanto da aver presentato un'offerta nel novembre 2023. Il processo è "deragliato" per accuse false e dannose.

"A causa delle false accuse che lo hanno dipinto come un latitante quando non è stato nemmeno accusato di nulla - si legge ancora - alcuni degli investitori che già avevano firmato accordi di investimento per l'acquisizione dell'Inter, hanno interrotto il processo di investimento".