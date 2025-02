La frangia più calda del tifo dell'Inter non sarà presente all'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Inter. A renderlo noto è il Secondo Anello Verde attraverso un cominicato pubblicato sulla pagina Facebook 'Uniti Fieri Mai Domi': "I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti allo Juventus Stadium in occasione della partita di domenica prossima", si legge nell'incipit.

"La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, prive di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato - prosegue la nota -. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensiero sarà fisso verso Torino. Avanti Inter, lotta da ultras! NON CI VEDI MA CI SIAMO".



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!