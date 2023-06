"Sta giocando un eccellente Mondiale Under 20 e credo che l'Inter voglia valorizzare il giocatore in prestito almeno per una stagione". A provare a disegnare il futuro di Mattia Zanotti è Roberto De Fanti, agente del terzino di proprietà dell'Inter che si sta mettendo in mostra con l'Italia U20.

"Non sono sorpreso del grande interesse anche dall'estero per il giocatore, spesso sono più attenti loro ai giovani italiani che i nostri club - ha proseguito ai microfoni di TMW -. Quanti terzini di 20 anni ci sono in giro meglio di Mattia? A mio parere non tanti. Decideremo insieme all’Inter quale sarà il percorso migliore per il giocatore. Sicuramente giocare regolarmente sarà essenziale nella scelta".

