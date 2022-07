Un precampionato con molto più spazio di quanto immaginato e scenari che magari possono cambiare in maniera inaspettata per Valentino Lazaro, impiegato con continuità da Simone Inzaghi in queste prime uscite stagionali.

Max Hagmayr, agente dell'austriaco, ha parlato a calciomercato.it: "Lazaro è felice per la partita che ha fatto contro il Lens, se anche Inzaghi è soddisfatto dovete chiederlo al mister - ha detto il procuratore del laterale nerazzurro -. Esterno a sinistra? A Valentino piace giocare sia a destra che sull’altra corsia, non ci sono grandi differenze per lui".