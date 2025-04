"Il momento della mia carriera più importante è il trasferimento dallo Stoccarda all'Inter. Venendo da un altro Paese, con un'altra cultura, a Milano ho dovuto imparare un altro modo di vivere e di prendere le persone come sono. Ho dovuto capire la cultura italiana, un modo nuovo di pensare. È stato il passo più importante della mia vita". Parola di Jurgen Klinsmann che, intervistato da TMW Radio, ha ampiamente parlato della sua carriera, dei suoi anni all'Inter

E sull'Inter?

"Era un calcio romantico quello. C'erano i tre olandesi al Milan, all'Inter eravamo tre tedeschi, ma poi c'erano Careca, Maradona, diversi stranieri che hanno reso il campionato molto divertente. Era il campionato più forte al mondo".

Eravate più forti voi o gli olandesi?

"Ci siamo dati tante botte (ride, ndr). Siamo rimasti amici alla fine, ma al derby era incredibile. Viverlo era una cosa incredibile, aveva un valore enorme".

Se dovesse scegliere un olandese del Milan da portare all'Inter?

"Erano eccezionali. Sono molto amico di Gullit ma Van Basten è stato un fenomeno. Era un attaccante completo. Se non finiva la carriera per il problema alla caviglia non so dove sarebbe arrivato. Non era Maradona, però in quel periodo è stato il miglior 9 al mondo".

Mourinho o Inzaghi?

"Mourinho vive il calcio come pochi, Inzaghi è un grande allenatore e gli auguro di vincere una Champions. Gli auguro di vincere anche quest'anno, certo avrà di mezzo le sfide col Bayern ma credo che possa vincere già quest'anno la Champions. È una sfida da 50 e 50 ma il Bayern adesso ha diversi infortunati in difesa e non gioca il calcio che fa di solito. La possibilità di passare c'è e poi l'Inter ha una rosa favolosa".

Chi sceglierebbe tra Lautaro e Kane?

"Mi piacciono entrambi. Capisco bene cosa sta vivendo Kane, lui ha lasciato il Tottenham per vincere qualcosa d'importante. L'ho detto a lui che se voleva vincere qualcosa doveva andare via da lì e quando ha avuto l'opportunità del Bayern gliel'ho consigliato".

Tra Inter e Napoli chi la spunterà per lo Scudetto?

"Spero l'Inter, ma sarà molto dura perché il Napoli ha la tranquillità di non fare la Champions e pensare solo al campionato. Se va avanti dopo il Bayern, anche mentalmente il peso di vincere quella coppa ti condiziona mentalmente".

C'è un Klinsmann oggi?

"Mi piace Marcus Thuram perché ogni tanto prende palla e se ne va, come me".

Derby stasera di Coppa Italia, se lo vede sì?

"Certamente, e vinciamo 2-1".

