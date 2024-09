Autore del gol da favola che è valso il momentaneo 1-1, Federico Dimarco arriva in postazione RAI Sport sul prato del Parc des Princes per un commento del successo dell'Italia sulla Francia:

Arrivare qui dopo tutte le difficoltà conosciute e fare questa impresa, vi rendete conto?

"Non era facile ripartire dopo un Europeo così, ma abbiamo fatto una grande partita. Ci voleva una vittoria così per tirare su il morale della squadra".

Tre gol di grande fattura, ma avete messo in mostra personalità e gioco. Questa squadra ha qualità, ma va tirata fuori sempre.

"Abbiamo fatto un'ottima gara, ci sta concedere qualcosa alla Francia ma siamo contenti dei gol e della prestazione che è la cosa più importante".

Che peso ha questa serata in proiezione futura?

"Tanto peso, non è mai facile vincere con la Francia, specie in casa. Dobbiamo continuare così".

