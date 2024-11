Intervenuto da remoto lunedì sera nella cornice di Palazzo Gagliardi, vista l’impossibilità di ritirare di persona il 5° Premio "Salvatore La Gamba", Simone Inzaghi ha provato a spegnere le polemiche arbitrali innescate domenica sera dal collega Antonio Conte.

"Contro un’ottima squadra come il Napoli, l’Inter ha fatto una grande gara che mi fa ben sperare per il futuro - ha detto il tecnico nerazzurro come riporta il Corriere dello Sport -. Si fa un gran parlare dei vantaggi per il Napoli nel giocare solo il campionato, ma Conte allena una grande squadra, che fino alle ultime giornate sarà in testa insieme alle altre, anche perché è un ottimo allenatore e ha giocatori forti. Per lo scudetto quelle in vetta sono tutte competitive: sarà un campionato molto equilibrato, vedremo chi la spunterà".

