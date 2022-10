"Fino all'episodio del rigore siamo andati benissimo: ci siamo innervositi dopo il loro 2-1 ma poi c'è stata una grandissima reazione. Questa vittoria è un grandissimo segnale, a prescindere da qualla che è la classifica. È una vittoria importante per la reazione, per il gruppo, per l'abbraccio finale. Sono molto soddisfatto, adesso bisogna continuare così - ordina il tecnico nerazzurro -. Il cambio Lautaro-Bellanova? Lauti sta giocando 90' ormai da un mese e mezzo e ho preferito cambiarlo. Dzeko è entrato benissimo in partita, teneva palla e sapevo che cn Raoul e Mkhitaryan avevo gente con gamba. La marcatura persa su Milenkovic non è legata alla sostituzione".