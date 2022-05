Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla così in conferenza stampa dopo la partita vinta sul campo dell’Udinese: "Abbiamo fatto una grande gara di personalità e carattere perché siamo scesi in campo a -5, contro una squadra in un ottimo momento come l’Udinese. La squadra ha messo in campo un ottimo carattere e ha vinto meritatamente. Siamo di rincorsa, sappiamo che mancano tre partite in campionato e che poi abbiamo anche una finale da giocare”.

Come sta Barella?

"Sembrerebbe, da quanto dicono in medici, che si tratti di una forte contusione, incrociamo le dita perché sappiamo quanto è importante per noi. Aspettiamo notizie che per ora sono abbastanza confortanti".