Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A con RDS alla vigilia della Supercoppa contro l'Atalanta.

Qualcuno dice che è una finale anticipata, è d'accordo?

"Non direi, ci sono Milan e Juve che stanno facendo bene in Champions. In campionato hanno qualche punto di ritardo, ma è lunghissima e potranno rientrare".

L'ultimo precedente è stato un 4-0 per voi. Cosa può cambiare e cosa cambierà per voi?

"Chiaramente i precedenti non vanno in campo, sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci siamo incontrati all'inizio con il mercato aperto: sarà tutta un'altra partita".