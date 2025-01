Giorno di vigilia di Champions League ad Appiano Gentile, giorno di dichiarazioni dei protagonisti. Il secondo a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per anticipare i temi di Inter-Monaco è Simone Inzaghi: "Il Monaco è una squadra di qualità, che ha ottimi giocatori offensivi - le parole del tecnico dei nerazzurri -. Dovremo fare un'ottima gara, finora abbiamo fatto bene in Europa, ora il nostro desiderio è quello di qualificarci già domani sera. C'è questa possibilità, sappiamo che ci manca un passo importante".

Non abbiamo visto Taremi in campo, giocherà Arnautovic?

"Taremi stamattina aveva un piccolo problemino subito a Lecce, ieri e oggi si è allenato in palestra e non è uscito sul campo. Domani valuteremo, ci sono buone speranze che possa esserci. Arnautovic sta bene, si è allenato bene sia ieri che oggi. Domani farò valutazioni per tutti i ruoli, sappiamo da che numero di partite veniamo. Ci vorrà massima attenzione".

Quando rientrerà Calhanoglu?

"Domani lui, Acerbi e Correa, che è fuori lista, non ci saranno. Ci sono possibilità di riavere Hakan tra giovedì e venerdì, vediamo se sarà disponibile per domenica".

