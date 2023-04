Come nasce una prestazione così? "Con Fiorentina, Juve e Salernitana non abbiamo vinto, ma a volte bisogna lasciare da parte il risultato ed essere lucidi. Avremmo meritato altro, significa che dovevamo fare di più. E' stato un passo importante, ma fra sette giorni c'è la resa dei conti".

Ma perché non avete giocato sempre così?

"Siamo alla quarta partita in pochi giorni, è un calendario incredibile. Siamo gli unici in Italia ad averlo, non deve essere una scusante però. I ragazzi danno sempre tutto, dobbiamo cercare di essere sempre migliori".

Due immagini importanti: l'abbraccio a Lukaku e i complimenti dei dirigenti.

"Nel calcio bisogna essere sempre uniti. In 18 mesi non ho mai detto qualcosa perché come impegno non posso dire nulla alla squadra. Non abbiamo lasciato nulla, dobbiamo essere contenti pensando però che mercoledì il Benfica verrà a San Siro per fare la sua gara".

Cosa vuol dire questa partita per te dopo tante critiche?

"Nulla, sono soddisfatto dei miei ragazzi. Le critiche ci stanno, la mia educazione mi fa capire da chi vengono ma questo è il calcio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!