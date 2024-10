"È una gara di Champions, non semplice da affrontare". Comincia così l'analisi di Simone Inzaghi davanti alle telecamere di Sky Sport alla vigilia di Young Boys-Inter, match valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League: "Affrontiamo una squadra che non è partita bene, ma è tornato l'allenatore dello scorso anno e hanno fatto un'ottima gara con il Lucerna. Ci saranno difficoltà, dovremo essere bravi ad affrontarli nel modo giusto", precisa il tecnico nerazzurro.

Il sintetico preoccupa?

"È una cosa nuova per noi e infatti siamo venuti qui a fare allenamento per abituarci, anche se con una sola seduta".

Qual è la situazione infortunati?

"Per quanto riguarda gli indisponibili, Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Oggi ci saranno da valutare anche le condizioni di chi ha giocato domenica e capire come sta Zielinski che ieri ha fatto un parziale e ha dato buone risposte. Cercherò di fare le scelte più giuste".

