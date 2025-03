Raggiunto da Sky Sport poco prima della conferenza stampa, Simone Inzaghi inquadra così la sfida contro il Feyenoord di domani sera: "Alterneranno, come hanno fatto all'andata. Ci son stati momenti in cui sono stati aggressivi e altri in cui hanno aspettato, ma tutte le squadre d'Europa fanno così. Verranno a Milano per crearci difficoltà, dovremo fare una partita di corsa e determinazione".

Il Monza è un campanello d'allarme?

"Abbiamo avuto un esempio sabato, tutte le partite creano difficoltà: ci sono squadre organizzate e sarà così anche domani. Non dovremo fare calcoli, servirà lucidità"

Tornerà Sommer?

"Tornerà Sommer, Martinez ha fatto benissimo e sono molto contento. Lì ora posso scegliere, domani giocherà Sommer".

Come sta Lautaro? Domani occasione per Taremi?

"Valuteremo. Non abbiamo Correa in lista, rimangono gli altri 4. Oggi De Vrij e Lautaro per precauzione li abbiamo lasciati in palestra, domani faranno la sgambata e vedremo se saranno a disposizione".

Domani la Champions, domenica l'Atalanta. Quanto è complicato?

"Al campionato ci penseremo da mercoledì, ora siamo focalizzati con la Champions. Stiamo giocando tantissimo, abbiamo qualche defezione ma l'anno scorso vincendo a Salisburgo eravamo già agli ottavi, quest'anno abbiamo dovuto aspettare fino al Monaco. In questi due mesi in mezzo c'era anche la preparazione di tutte queste partite".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!