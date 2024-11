"Gli altri anni dopo le prime tre partite potevi avere già delineato ciò che sarebbe potuto succedere nel girone, mentre con questa nuova formula è tutto più difficile quindi non bisogna far calcoli ma considerare che domani giocheremo contro una delle squadre più forti d'Europa e ci vorrà un'Inter in versione bellissima" ha detto Simone Inzaghi a Sky Sport, dove ha presentato l'euromatch di domani contro l'Arsenal di Arteta prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa (LEGGI QUI per seguire il Live).

Te la aspetti diversa o simile al match col City?

"Arteta in questi anni ha dimostrato di essere un top manager. L'Arsenal è molto riconoscibile nel senso che in mezzo a tante cento squadre la riconosceresti anche senza sapere il nome della squadra. È una squadra tecnica e veloce che fa molto bene entrambe le fasi, è una delle migliori d'Europa, ripeto, e dovremo fare una prestazione importante".

